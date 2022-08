Ce millionnaire explique pourquoi vous devez quitter vos amis loser

Si vous voulez changer votre situation, « il est très important d’examiner les sept à dix personnes qui sont autour de vous », dit Gary Vaynerchuk.



Le PDG de VaynerMedia sait que vous ne voulez probablement pas entendre certains de ses conseils les plus partagés.



Quand Alyson Shontell, une journaliste de Business Insider, l’a interrogé sur une vidéo qu’il avait partagée intitulée « Drop One Losing Friend », il a reconnu que c’est un conseil difficile à entendre.



Le patron de l’entreprise à plusieurs millions de dollars explique que les amis que vous fréquentez ont une grande influence sur votre succès, c’est pourquoi il faut examiner votre cercle pour diminuer le nombre d’amis loser, négatifs ou toxiques et augmenter ceux qui sont bons, des amis qui vous poussent en avant.



Vaynerchuk n’est pas le seul à avoir souligné à quel point les amis et la famille d’une personne peuvent influencer sa réussite.



L’exemple le plus célèbre est peut-être celui du conférencier motivateur Jim Rohn, un mentor de Tony Robbins, qui a déclaré que vous êtes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps.



Vaynerchuk a déclaré à Shontell: « Je pense que les gens gardent des gens très négatifs autour d’eux et s’ils désirent changer leur situation, il est très important d’examiner les sept à dix personnes qui sont autour de vous. »



