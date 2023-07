Carlo Ancelotti bientôt jugé par la justice espagnole pour une fraude fiscale

El Mundo indique ce mercredi que Carlo Ancelotti a été reconnu coupable d'une fraude fiscale datant de 2014. Alors entraîneur du Real Madrid, l'Italien n'avait pas déclaré ses droits à l'image perçus dans son contrat avec le club merengue. Carlo Ancelotti va être jugé pour fraude fiscale. D'après El Mundo, l'enquête qui concernait l'entraîneur du Real Madrid, pour une affaire remontant à 2014, a été conclue après plusieurs années. Il est reproché à l'Italien de ne pas avoir déclaré 386 361 euros, une somme relative à ses droits à l'image dans son contrat avec le club merengue. Face aux enquêteurs, Carlo Ancelotti a reconnu les faits mais s'est défendu en rejetant la faute sur ses conseillers fiscaux, coupables selon lui d'une mauvaise gestion. Le procès devrait avoir lieu prochainement pour celui qui est revenu au Real Madrid à l'été 2021, après un premier passage effectué entre 2013 et 2015. Ancelotti risque une amende Initialement, l'enquête portait aussi sur un deuxième délit présumé en 2015, pour un montant global (en comptant la fraude de 2014) de plus d'un million d'euros. La justice a néanmoins disculpé Carlo Ancelotti pour sa déclaration fiscale en 2015. L'ancien coach du PSG avait effectué sa déclaration au Royaume-Uni, après son départ du Real Madrid pour le Bayern Munich. Carlo Ancelotti devrait en principe s'acquitter d'une amende, en plus du montant fraudé. L'entraîneur avait correctement déclaré son salaire lors de son premier passage au Real Madrid et il est peu probable qu'il écope d'une peine de prison. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti compte honorer son bail. Ensuite, il est attendu pour le poste de sélectionneur du Brésil, à partir de la Copa America 2024. Ces derniers jours, la Confédération brésilienne de football avait confirmé l'arrivée prochaine du "Mister".