CAN U23 : Le Maroc sacré à domicile face à l'Égypte

L'affiche ne pouvait être plus belle que cette finale de la CAN des moins de 23 ans opposant le Maroc, pays hôte et la meilleure attaque de la compétition, à l'Égypte, meilleure défense et tenante du titre. Et les deux équipes n'ont pas déçu, le nombreux public qui avait fait le déplacement. En effet, l'Égypte a lancé les hostilités en ouvrant le score à la 10ème minute grâce à une belle frappe de Mohamed Saber. Malheureusement, le jeune milieu de terrain égyptien a été expulsé quatre minutes plus tard suite à une faute sur le capitaine marocain, Abdessamad Elzalzzouly. Malgré cette infériorité numérique, les Égyptiens ont continué à tenir tête à leurs adversaires. Toutefois, à force de pousser, les Marocains ont finalement égalisé à la 37ème minute par Yanis Begraoui, bien servi par Bilal El Khannouss. En seconde période, les deux entraîneurs ont procédé à de nombreux changements pour forcer la décision. Après 90 minutes de jeu acharné, le score est resté à un but partout. Il a fallu attendre les prolongations pour voir le Maroc prendre l'avantage à la 105ème minute grâce à Oussama Targhalline. Au cours des 15 dernières minutes, malgré une forte poussée des jeunes Pharaons, le Maroc a réussi à conserver son avance. Ainsi, après la finale perdue en 2011 à domicile contre le Gabon, le Maroc prend une belle revanche sur le destin en remportant ce trophée chez lui. Pour rappel, cette Can U23 était aussi qualificative pour les Jeux Olympiques Paris-2024. Ainsi, le Maroc vainqueur, l'Egypte finaliste malheureux et le Mali 3ème sont directement qualifiés pour les JO. Quant à la Guinée, elle va jouer les barrages contre une nation asiatique pour tenter de décrocher une qualification.