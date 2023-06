Brésil : Le sélectionneur Menezes digère mal la défaite face au Sénégal

L’entraîneur Ramon Menezes a déploré le revers du Brésil face au Sénégal. Après la victoire sur la Guinée samedi, l’équipe brésilienne a lutté pour la victoire, cette fois sur les champions d’Afrique en titre, mais a été battue 4-2, ce mardi (20), à l’Estádio José Alvalade, à Lisbonne, au Portugal. « Ce n’était pas ce à quoi nous nous attendions. Nous avons travaillé dur pendant la semaine, vous pouvez voir comment le travail a été effectué. Un match très difficile, face à une équipe qui s’est très bien comportée en Coupe du monde. Nous savions toutes les difficultés auxquelles nous allions faire face. Néanmoins, nous avons une grande leçon ici », a-t-il déclaré. Le Brésil a ouvert le score avec Paquetá, 10 minutes après le début de la première mi-temps, mais a subi un retour en seconde période. Marquinhos a marqué en seconde période pour le Brésil après un but contre son camp. Ramon a expliqué que profiter des occasions créées a fait la différence dans le score du match. « Nous avons beaucoup fait circuler le ballon, mais avec peu de définition dans le dernier tiers du terrain. Dans l’occasion qui s’offrait, Mané, très content, réussit à inscrire le troisième but. Ils ont réussi à être plus efficaces. Dans les occasions qu’ils ont eues, ils ont réussi à marquer », a-t-il déclaré. C’était le dernier match de l’équipe brésilienne avant le début des éliminatoires de la Coupe du monde en septembre.