Brésil: Carlo Ancelotti confirmé au poste de sélectionneur, à partir de la Copa America 2024

Président de la Confédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues a confirmé mardi soir l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc de le Seleçao à partir de la Copa America 2024. Entraîneur de Fluminese, Fernando Diniz assurera l'intérim en attendant la venue du "Mister". Le Brésil attendra Carlo Ancelotti. Président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues a mis un terme mardi soir au feuilleton qui entourait le poste de sélectionneur de la Seleçao. Le technicien italien sera intronisé dans ses nouvelles fonctions à partir de la Copa America 2024, qui se jouera entre juin et juillet de la même année aux Etats-Unis. En attendant, Carlo Ancelotti honorera sa dernière année de contrat avec le Real Madrid. Depuis le départ de Tite à l'issue de la dernière Coupe du monde, où le Brésil a été sorti en quarts de finale par la Croatie, Ramon Menezes, coach des U20, assurait l'intérim. Fernando Diniz assurera l'intérim Après Menezes, Fernando Diniz va prendre en charge la sélection brésilienne comme l'a annoncé Ednaldo Rodrigues auprès de Globo: "C'est un entraîneur dont la proposition de jeu est presque similaire à celle de celui qui prendra la relève pour la Copa América: Carlo Ancelotti." Fernando Diniz, 49 ans, partagera son temps entre l'équipe nationale et Fluminese, où il a été nommé en avril dernier. Quatre matchs sont encore prévus en cette année 2023 pour Vinicius et ses compatriotes. Selon la presse locale, Diniz pourrait par ailleurs mener le Brésil lors du tournoi des Jeux olympiques de Paris. De son côté, Carlo Ancelotti aura pour objectif de ramener une sixième étoile mondiale au Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Quatrième étranger à prendre les rênes de la Seleçao, le premier en près de 60 ans, le "Mister" avait pourtant déclaré qu'il comptait prendre sa retraite après son deuxième passge au Real Madrid.