Bénin vs Sénégal : Le onze de départ des « Lions »

Aliou Cissé l’avait annoncé, il l’a fait. L’équipe nationale du Sénégal qui débute ce match face au Bénin a été remaniée par le sélectionneur. Dans les buts, El Tactico a décidé de lancer Seny Dieng. Dans la défense, ce sera Abdou Diallo – Abdoulayr Seck, Formose Mendy et Ismail Jakobs. Dans l’entre-jeu, on retrouve le trio Pathe Ciss, Krepin Diatta et Pape Gueye. Devant ce sera à Sadio Mané, Ismaila Sarr et Nicolas Jackson d’assurer l’animation.