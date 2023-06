Bénin: une enquête ouverte après la mort de deux personnes lors du match contre le Sénégal

Lors du match éliminatoire de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations entre les Guépards du Bénin et les Lions du Sénégal, au moins deux supporters sont morts et une quinzaine de blessés ont été secourus. Alors que le flou demeure sur les circonstances du drame au stade Général Mathieu Kérékou, le procureur auprès du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a ouvert une enquête.

L’ouverture de cette enquête a été annoncée sur la télévision du service public dimanche 18 juin au soir, en partie pour corriger le manque d’informations déploré par les Béninois.

Le communiqué du procureur confirme le bilan de deux morts, avec la précision qu’un supporter est décédé au stade et le second lors de son évacuation à l’hôpital.

Il faut attendre les conclusions de l’enquête ouverte pour connaître les circonstances exactes. Le communiqué du procureur rapporte déjà que l’incident s’est produit au niveau d’une entrée des gradins : plusieurs supporters auraient été pris de malaise avec perte de connaissance de longue durée, selon ses termes.

La commission d’enquête va poursuivre les investigations. Elle serait composée, selon nos informations, de chefs d’unité de la police judiciaire et elle a pour mission d’entendre toutes les personnes impliquées dans l’organisation du match, de réclamer les documents utiles, de faire un point sur le nombre victimes, décès et blessés.

Une source proche du dossier répond, que les officiers de la police judiciaire doivent rendre leurs conclusions au plus tôt possible.