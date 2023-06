Bayern : les confidences du petit protégé de Sadio Mané

À quelques heures du huitième de finale entre la Gambie et l’Uruguay ce jeudi, la Fédération gambienne de football (GFF) a dévoilé une interview de Mamin Sanyang (20 ans), sensation des Scorpions à la Coupe du monde U20 qui se déroule actuellement en Argentine. Grâce à un exploit individuel le 28 mai dernier, sur la pelouse du Malvinas Argentinas, l’ailier supersonique a cloué sur place son vis-à-vis et décoché une belle frappe croisée au fond des filets, offrant par la même occasion la victoire à la Gambie face à la France (1-2). Une performance remarquable qui reste dans la lignée de ses belles prouesses avec l’équipe réserve du Bayern Munich. En effet, le natif de Brikana n’en est pas à son coup d’essai. Cette saison en Regionalliga Bayern (D4 allemande), le droitier a notamment inscrit une réalisation en 20 apparitions en championnat. Mamin Sanyang et Sadio Mané, « comme dans un rêve » Ses performances prometteuses lui ont valu de s’entraîner à plusieurs reprises avec le groupe professionnel du Bayern Munich et de côtoyer de nombreuses stars de l’équipe première, à l'instar de son idole Sadio Mané (12 buts, 6 assists en 38 apparitions). L’occasion de gratter de précieux conseils de la part du champion d’Afrique 2022 sénégalais, qui a pris le jeune voisin gambien sous son aile, comme l’explique le principal concerné lors d’un entretien accordé à la GFF. « Le Bayern m’a donné l’opportunité de m’entraîner avec l’équipe première. J’ai pu voir comment les professionnels sont, comment ils jouent, comment ils s’entraînent. Sadio Mané m’a parlé et m’a donné des conseils. Donc je m’applique à cet effet », a confié Mamin Sanyang. « Sadio est l’un des meilleurs joueurs au monde, il est humble et c’est l’une de mes idoles. C’était sympa d’être assis à ses côtés, de lui parler en ‘’mandinka’’, parce qu’il parle ma langue. Il m’a expliqué beaucoup de choses : comment être professionnel, comment m’améliorer sur le terrain. J’étais comme un gamin, c’était comme dans un rêve », a-t-il poursuivi. Pourvu que le rêve dure longtemps ; c’est tout le mal qu’on lui souhaite. Avec Afrikfoot