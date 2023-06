Bayern : Sadio Mané évoque pour la première fois son accrochage avec Leroy Sané (Vidéo)

Sadio Mané est actuellement en vacances au Sénégal. Au micro de nos confrères de la 2stvn il revient sur sa première saison compliquée au Bayern Munich, marquée notamment par sa longue blessure mais par son accrochage avec son coéquipier Leroy Sané. « Les vacances ? Ça se passe bien. Je suis avec la famille et, en même temps, je me repose. C’était une saison très compliquée, mais ça arrive parfois dans la vie d’un être humain, comme moi. Ce n’est pas une surprise parce que je m’attendais que les choses soient un peu compliquées. C’est normal. Nous sommes des footballeurs qui aiment relever les défis, et le Bayern est un gros défi. C’est à moi de tout faire pour relever ce défi », a d’abord déclaré le champion d’Afrique. Et pour la première fois depuis son accrochage avec son partenaire bavarois Leroy Sané, Sadio Mané est revenu sur cet épisode qui a beaucoup plus compliqué son adaptation en Bavière. « Je n’ai jamais aimé le confort. Mais ce genre d’incident peut arriver. C’est passé. On a pu régler ce petit problème. Dès fois, c’est bien de régler certains problèmes, mais peut-être pas avec cette manière. C’est dernière nous. Maintenant, on va essayer de se battre tous ensemble pour aider le club à atteindre ses objectifs la saison prochaine. Si tout va bien, je vais retourner au Bayern », a-t-il ajouté. Une dernière phrase qui a tout son sens concernant l’avenir du natif de Bambaly, annoncé di coté de l’Arabie Saoudite.