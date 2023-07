Bayern Munich : La presse allemande annonce le départ de Sadio Mané !

C’est une annonce faite par le média Sky Sport Allemagne et Plettigoal, Sadio Mané devrait quitter le Bayern Munich dès cet été. Les heures de Sadio Mané au Bayern Munich sont comptées, si l’on se fie aux publications de la presse allemande de ce mercredi 5 juillet. Sur Plettigoal et Sky Allemagne, le Bayern a décidé de laisser Sadio Mané partir, bien que ce dernier souhaitait rester une année de plus pour faire ses preuves. « Sadio Mané DEVRAIT quitter le FC Bayern Munich cet été. Le Bayern attend des offres concrètes maintenant. Sadio Mané est sur la liste de la Ligue saoudienne comme indiqué il y a quelques semaines. Al Ahli est l’un des clubs. Aucune offre officielle des clubs saoudiens pour le moment (sur la table du Bayern, ndlr). Mais les premières discussions et démarches ont eu lieu. Stade précoce« , écrit d’ailleurs Sky Sports Allemagne.