Audition des députés du PUR : L’opposition prend d’assaut la DIC

Convoqués ce matin à la Division des investigations criminelles (DIC), Massata Samb et Mamadou Niang ont été accueillis en grande pompe. Introuvables depuis leur agression physique contre Amy Ndiaye «Gniby», le jeudi 1er décembre dernier à l’Assemblée nationale, lors du vote du budget du ministère de la Justice, les deux députés du PUR sont actuellement dans les locaux de la DIC pour être entendus. Sourires aux lèvres, l'air confiant et serein, Massata Samb et Mamadou Niang peuvent compter sur la solidarité des députés de l’inter-coalition Wallu-Yewwi. Ces derniers sont venus en masse pour marquer leur soutien à leurs collègues.