Association des maires : La réplique salée de Yaw à Macky Sall

La coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi a réagi, suite aux propos du président de la République, Macky Sall, soutenant que « le Sénégal n’aura qu’une seule Association des maires ». Pour Ousmane Sonko et Cie, le chef de l’Etat se goure et fait étalage encore de ses dérives dictatoriales. « Non content de faire coïncider la célébration de la Journée nationale de la Décentralisation avec l’Assemblée générale de l’Association des maires du Sénégal , Macky Sall fait encore une fois preuve de ses dérives autoritaires et dictatoriales en soutenant que « le Sénégal n’aura qu’une seule Association des maires », au mépris de la Constitution », dénonce Yewwi Askan Wi. La Coalition Yewwi Askan Wi dit porter sur les fonts baptismaux une association des élus locaux baptisée Réseau des élus locaux du Sénégal ( REELS ), et non des maires. « En outre, la liberté d’association étant consacrée par la Charte fondamentale du Sénégal, il est loisible à un groupe de seulement trois élus de créer une association », estime YAW.