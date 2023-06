Aliou Cissé, son absence en sélection, la CAN 2023...Les confessions de Pape Alioune Ndiaye

Le footballeur international sénégalais, dans une interview accordée à IGFM, n'a pas caché son envie de retrouver la sélection où il n'est plus appelé depuis plus d'un an. Pape Alioune Ndiaye s'est également exprimé sur ses relations avec le sélectionneur national Aliou Cissé, "jugées tendues" par beaucoup d'observateurs. Malgré tout, le milieu de terrain d'Adana Demirspor (D 1 Turquie) a fait un clin d'œil à la prochaine CAN.