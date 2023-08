Affaire Amy Ndiaye Gniby: Le procès en appel s’ouvre aujourd'hui

Le procès en appel devant opposer les députés Massata Samb et Mamadou Niang à leurs collègues Amy Ndiaye Gniby s’ouvre ce jeudi 14 août au tribunal de Dakar. L’audience qui devrait avoir le 19 juin dernier a été renvoyé au 14 août pour plaidoirie suite à une demande de partie civile. Massata Samb et Mamadou Niang vont comparaître libre après avoir recouvré leur liberté le 13 juin dernier. Ils ont purgé la peine de six mois de prison ferme qu’ils avaient écopé en première instance. Les deux députés ont été condamnés pour coups et blessures volontaires. Ils avaient pris à partie leur collègue Amy Ndiaye Gniby à l’assemblée nationale pour une déclaration à l’encontre de leur guide religieux.