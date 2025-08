Ziguinchor en alerte : 420 cas de tuberculose enregistrés au premier semestre 2025

La région de Ziguinchor tire la sonnette d’alarme face à une recrudescence inquiétante de la tuberculose. Entre janvier et juin 2025, pas moins de 420 cas ont été recensés, plaçant la région parmi les zones les plus touchées du pays, selon la Direction régionale de la santé.



L’annonce a été faite par le point focal de la surveillance de la tuberculose à Ziguinchor, Djibril Djiba, lors d’une série de rencontres d’information et de sensibilisation sur la lutte contre cette maladie infectieuse. Ces sessions ont réuni des acteurs de la santé, des leaders communautaires, et des membres de la société civile, dans le but de renforcer la riposte collective face à un fléau qui continue de faire des ravages silencieux.



Selon les responsables sanitaires, plusieurs facteurs expliquent cette situation : le manque de dépistage précoce, la stigmatisation des malades mais aussi le tabac. « Il est impératif d’intensifier la sensibilisation et d’encourager les populations à se faire dépister dès l’apparition des premiers symptômes », a déclaré le représentant de la cellule de lutte contre la tuberculose.

Une maladie pourtant évitable et curable si elle est détectée à temps. Les autorités sanitaires appellent à une mobilisation générale, insistant sur l’importance de la collaboration communautaire pour briser la chaîne de transmission et atteindre les objectifs fixés par le programme national de lutte contre la tuberculose.