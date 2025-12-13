Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail

Une opération conjointe menée ce 10 décembre par les brigades de gendarmerie de Diamniadio et Sangalkam, a permis de neutraliser un dangereux gang armé responsable d'une série de vols de bétail dans ces secteurs. Après plusieurs semaines de traque et la collecte de renseignements précis, les forces de l’ordre ont localisé le quartier général du gang dans la commune de Kounoune.







L’assaut a été lancé à l’aube, prenant de court les membres du gang qui sont au nombre de 5, dont le chef de la bande. Ils ont été arrêtés, d’après l’Observateur avec des armes à feu, des munitions, des machettes et 14 téléphones portables. Un enclos contenant un important troupeau volé a été découvert mais le bétail a pu être restitué à ses propriétaires légitimes.







Dans la zone, cette vague de vols de bétail avait profondément inquiété les éleveurs et bergers de la région, affectant la sécurité et l’économie locale. Toutefois, ce succès de l’opération a ramené un climat de confiance et de sérénité, salué par la population qui constate une nette diminution des actes criminels.

