« Diomaye Faye ne passera pas ... » : un militant du Pastef arrêté

Mouhamadou Sidibé, un commerçant de 36 ans et militant du Pastef, a été déféré ce vendredi au parquet par la Section de recherches (SR). Son interpellation fait suite à des propos jugés incendiaires tenus lors de la « Journée des Martyrs », le 7 décembre dernier, et diffusés sur la chaîne Jallalé TV.





Dans une vidéo devenue virale, le mis en cause s’en prenait frontalement au chef de l’État. Selon les propos rapportés par Libération, il affirmait que les militants n’attendaient que « le feu vert » de leur leader, Ousmane Sonko et que, si tel était le cas, « le Président Diomaye [Faye] ne passerait pas la nuit au Palais ».



Face aux gendarmes, Sidibé a radicalement changé de posture : plaidant l'ignorance quant à la diffusion de la vidéo, il s'est confondu en regrets et a sollicité la clémence de la justice. Il fait néanmoins face à de lourdes charges, notamment pour atteinte à la sûreté de l’État et offense au président de la République.



Cette arrestation intervient peu après l'affaire Mouhamadou Bachir Sylla, un autre militant du Pastef originaire de Saint-Louis. Ce dernier avait été placé sous mandat de dépôt le 29 novembre dernier après avoir déchiré la photo officielle du Président Bassirou Diomaye Faye lors d'un "live". Sylla a finalement été remis en liberté après plusieurs jours de détention provisoire, rappelle la même source.

