Ziguinchor : Accrochage entre l'Armée et des éléments supposés appartenir au MFDC

Depuis hier, des tirs sont entendus dans le Nord de Bignona, selon la radio Zig FM, qui a relayé l'information. Ce matin, des tirs à l'arme lourde sont entendus aussi dans cette zone vers la frontière avec la Gambie. Selon nos confrères, les tirs à l'arme lourde de ce matin pourraient marquer la reprise des opérations de sécurisation de l'armée après une période d'accalmie. L'armée nationale qui depuis le depuis de l'année avait entamé des opérations de sécurisation et de destruction de toutes les bases supposées du MFDC, des champs de chanvre indien et de lutte contre le trafic de bois, aurait repris des opérations. La reprise de ces opérations dans le Nord de Bignona aurait occasionné l'accrochage entre des porteurs d'armes appartenant au MFDC et l'armée nationale. Les confrères de Zig FM ont confié que ces éléments armés seraient issus des rangs ou des bases de Paul Aloukassi Bassène. Ces tirs ont repris ce matin vers 11 h, précise la source. Une situation qui semé la peur chez les populations de la zone Nord de Bignona.