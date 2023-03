Ziguinchor : 5 milliards F CFA, le budget de la mairie en sursis

Le Conseil municipal de Ziguinchor a arrêté à 5 milliards de francs CFA le budget 2023 de la ville. Une belle performance a priori pour l’équipe dirigée par Ousmane Sonko, qui venait ainsi d’augmenter de 2 milliards l’enveloppe. Mais il ne faut pas crier trop tôt victoire. En effet, ce budget est en sursis à cause d’un différend entre le Conseil municipal et le préfet de Ziguinchor, qui ne l’a pas validé. «(Ce dernier) a refusé d’approuver le nouveau budget qu’il ne juge pas sincère», révèle Madiambal Diagne dans sa chronique hebdomadaire parue ce lundi dans Le Quotidien et intitulée «Les premiers échecs de Sonko à Ziguinchor : le Buyok guette le Burok». Le journaliste explique : «Le maire compte sur des levées de fonds par des opérations de souscriptions populaires volontaires, qui semblent assez aléatoires. L’équipe municipale ne s’inscrit pas dans une logique de revoir sa copie et une fois la date du 31 mars 2023 passée, le préfet aura la latitude de prendre une décision pour imposer un budget à la marie.» Madiambal Diagne ne mise pas sur un compromis : «Il n’est pas sûr que l’une ou l’autre partie acceptera de lâcher du lest, ce qui pourrait conduire à une impasse.»