Ziguinchor : "38% de ménages ne dispose pas de toilettes", Ministre Cheikh Tidiane Dieye

Niassya, dans le département de Ziguinchor, a abrité la cérémonie de la célébration de la Journée internationale des toilettes. La cérémonie a été présidée par le ministre de l‘Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, en compagnie de son homologue chargé des Infrastructures, Déthié Fall en présence des autorités administratives et locales de la région.



Selon le ministre de l‘Hydraulique et de l’Assainissement, 1,8 million de sénégalais vivant en milieu rural pratique toujours la défécation en l’air, citant le rapport de de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie de 2023. Dans la région de Ziguinchor, 38% de ménages n’ont pas accès à des services d’assainissement améliorés.



" Au Sénégal, le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie de 2023 indique que ce sont près de 2 millions de nos concitoyens, dont environ 1,8 million de personnes en milieu rural, qui continuent de recourir à cette pratique de la défécation à l'air libre. Et dans la région de Ziguinchor où nous sommes aujourd'hui, le même rapport indique que près de 38% des ménages n'ont toujours pas accès à des services améliorés d'assainissement", a déclaré le ministre Cheikh Tidiane Dieye.



Il renseigne que ces données montrent à quel point l'accès à des infrastructures sanitaires adéquates demeure un défi pour améliorer la qualité de vie, préserver la dignité humaine et prévenir les maladies tout en préservant ou protégeant l'environnement.



Revenant sur le thème choisi, "l'assainissement dans un monde en mutation", Cheikh Tidiane Dièye affirme que c’est plus qu'une invite à l'action. " Il s'agit surtout d'un appel à l'engagement collectif et solidaire pour faire de l'assainissement un catalyseur de développement durable et un levier essentiel de résilience face aux effets du changement climatique", a lancé le ministre.

