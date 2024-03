Zahra Iyane Thiam : « Me Sidiki Kaba a été nommé pour… »

En tant que nouveau chef du gouvernement sénégalais, Me Sidiki Kaba a « bien le profil pour mener une nouvelle orientation politique ». C’est l’avis de la Directrice générale de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), Zahra Iyane Thiam. Interrogée par Les Échos, l’ancienne ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire s’empresse toutefois d’ajouter : « Mais dans ce contexte, je vois un renforcement de la mission du ministère charge des élections pour une organisation irréprochable de cette élection stratégique. » Le Gouvernement a été dissous à l'issue de la réunion du Conseil des ministres de mercredi. L’ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a été nommé en remplacement de Amadou Ba désigné candidat de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar.