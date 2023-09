Youssou Ndour démissionne de son poste de ministre conseiller et de BBY

C’est Les Echos qui donne la nouvelle. Youssou Ndour ne serait plus ministre conseiller du président de la République. Ce n’est pas tout. Le leader de « Fekke Ma ci boole » s’est également émancipé de BBY. Il s’agit d’une séparation en douceur d’avec BBY après 12 ans de compagnonnage. D’après ce journal, il aurait adressé au chef de l’Etat sa lettre de démission et de son poste de ministre conseiller et de BBY. Les Echos s’empressent de préciser que ce départ de Youssou Ndour ne résulterait pas d’un quelconque malentendu entre lui et le président de la République. Après avoir quitté son poste et s’émanciper de BBY, l’artiste va redynamiser son mouvement Fekke ma ci Bolle en vue des échéances futures; Il s’emploierait à massifier son mouvement qu’il avait mis en veilleuse, sans doute pour ne pas gêner le président Macky Sall. Ce serait désormais son chantier imminent en attendant de se déterminer à propos de la prochaine Présidentielle de février 2024. Sera-t-il candidat ou va-t-il soutenir le candidat de BBY ou un candidat de l’opposition ? La réponse dans quelques semaines ou mois…