Youssou Ndour à nouveau en lice pour les Grammy Awards avec son album Éclairer le monde

L’artiste sénégalais a annoncé sur ses réseaux sociaux que son dernier opus était en lice, consacrant ainsi une carrière exemplaire au service de la musique et de l'unité.



« C’est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous annonce une bonne nouvelle : mon dernier album, Éclairer le monde, a été nominé aux Grammy Awards… », a écrit le chanteur.



Il a également tenu à remercier ses collaborateurs artistiques Michael League, Weedie Braimah et Nic Hard pour leur participation à ce projet.



Un retour symbolique sur la scène mondiale



Cette nomination marque un tournant symbolique. Le 13 février 2005, Youssou Ndour était devenu le premier Sénégalais à remporter un Grammy Award pour son album Egypt, distingué dans la catégorie Meilleur album de world musique contemporaine de l’année. Deux décennies plus tard, l’artiste confirme son statut d’ambassadeur de la musique africaine et de la culture sénégalaise dans le monde.



C'est la 6e nomination pour Youssou Ndour aux Grammy Awards 2026.



Une œuvre lumineuse et universelle



Avec Éclairer le monde, Youssou Ndour propose un voyage musical ancré dans les rythmes du Sénégal mais ouvert sur le monde. L’album, fruit d’une collaboration internationale, se veut un message d’unité, de paix et de partage.



« Éclairer le monde est une invitation au voyage, au dialogue des cultures, à la lumière partagée », explique-t-il.



Figure emblématique de la musique africaine, entrepreneur culturel et ancien ministre de la Culture du Sénégal, Youssou Ndour continue d’inspirer par son engagement et sa créativité. Sa nouvelle nomination vient réaffirmer la portée mondiale de son œuvre et son rôle de pionnier dans la promotion de la musique africaine sur les grandes scènes internationales.