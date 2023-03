Yewwi Askan Wi se fissure, Yewwi Sénégal est né

Yewwi Askan wi (Yaw) se disloque. Selon L’OBS, un groupe de partis vient de quitter les rangs de Yaw pour créer une nouvelle coalition, dénommée Yewwi Sénégal (Yes). Au nombre de six, il s’agit des partis And Dooleel Sénégal/Parti du Changement (Assane Dia), du Front pour la République du Sénégal Fprs And/Liggey (Djibril Diop), du Parti africain pour la renaissance et l’émergence Pare Suxxali Senegaal (Abdou Karim Fall), de l’Union patriotique Beug Sa Réw (Serigne Modou Gueye), et de l’Uprs/Yewouleen (Massamba Diop), et de Sénégal Rekk (Ngouda Fall Kane. Président du Pare Suxxali Senegaal, Abdou Karim Fall est le coordonnateur de la nouvelle coalition Yewwi Sénégal. Il pointe un doigt accusateur sur Ousmane Sonko et Khalifa Sall, principaux acteurs des troubles au sein de Yaw. « Yes est une coalition électorale qui regroupe des leaders qui étaient dans Yaw et qui ont considéré qu’ils ont été trahis par certains leaders de cette coalition » explique-t-il. « Depuis les élections législatives, le débat s’est posé avec la manière dont les investitures ont été faites et la façon dont la coalition est managée. Ils tiennent des réunions sans informer tout le monde, c’est à travers la presse que beaucoup de leaders sont informés des activités. Nous avons tout fait pour que les gens se mettent autour d’une table pour discuter de la situation, mais ils ont continué dans cette voie », peste-t-il. « Des responsables sont principalement Ousmane Sonko et Khalifa Sall, ce sont eux qui ont complètement dévoyé la coalition Yaw. »