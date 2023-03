Yaya Diallo : « Sonko a des relations avec des autorités françaises que je me garderai de citer… »

Il se nomme Yaya Diallo. Est présenté comme membre du PS français. Lui, revendique une proximité avec le défunt secrétaire général du PS sénégalais, Ousmane Tanor Dieng. En reprenant Albert Bourgi, il se décrit en «homme le moins diplômé, mais le plus réseauté de France». Dans un entretien paru ce mardi dans L’Observateur, Yaya Diallo révèle être le relais de Ousmane Sonko en France. «Aussi bien au plus haut niveau, à l’Élysée, que partout ailleurs», précise-t-il. « C’est mon ami marabout qui m’a présenté à Ousmane Sonko. Et, Sonko, Dieu a fait qu’on est de la même région de la Casamance et c’est quelqu’un de très respectueux. Aujourd’hui, il me dit : ‘’grand frère, aide moi sur le plan international’’. Et c’est ce que je suis en train de faire, aussi bien au plus haut niveau de la France, à l’Élysée que partout pour porter la bonne parole et expliquer qui est Ousmane Sonko, ce qu’il veut du Sénégal », a-t-il révélé avant de de poursuivre : « je m’occupe un peu du volet relationnel au niveau international avec les parlementaires aussi bien socialistes que de la Droite ou de Gauche. Bref, avec tous les parlementaires français parce que je suis bien ancré dans la société française, notamment celle de la politique. » Il révèle qu’il a convaincu Ousmane Sonko de parler avec France 24 et Rfi et de s’exprimer dans les médias français, notamment Le Monde, Figaro et d’autres journaux pour qu’ils puissent le connaître Ousmane Sonko. « Il était mal connu au niveau international, en France, parce qu’il ne s’exprimait pas souvent dans les médias européens. C’est ce que je lui ai conseillé, il m’a écouté et aujourd’hui, ça porte ses fruits. Sonko est bien connu en France parce que l’image qu’on lui donnait, tout le monde a compris qu’il n’était pas ça. Tout le monde a découvert le vrai Sonko que les Sénégalais admirent », jubile-t-il. Il ajoute : « Aujourd’hui, Sonko a des relations avec des autorités françaises que je me garderai de citer pour l’instant, parce que, nous sommes dans un combat politique et que chacun garde son matériel de guerre. C’est pour cela qu’il est en contact avec beaucoup de personnalités du Parti socialiste de Mélenchon, des Verts et même de la Droite, et beaucoup de hauts fonctionnaires, ambassadeurs, conseillers etc. »