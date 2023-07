Yassine Fall, vice-présidente Pastef : « Notre plan A jusqu’à Z c’est Ousmane Sonko… » (Vidéo)

Pour la vice-présidente du parti d’opposition Pastef Yassine Fall, cette décision est une » première victoire du peuple sénégalais » et que le « deuxième combat » à mener s’agit de la « candidature de Ousmane Sonko ». Se prenant, elle déclare que le parti Pastef n’a qu’un seul candidat et il se nomme Ousmane Sonko. « Nous n’avons pas de plan B. Notre plan A jusqu’à Z c’est Ousmane Sonko… Pourquoi devons-nous en avoir. Le statut d’inéligibilité de Sonko est une décision politique et non judiciaire et c’est le peuple sénégalais qui décidera s’il sera candidat ou pas« , a-t-elle déclaré sur France 24.