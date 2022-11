Y’en a marre : « Au lieu de s’en prendre à la presse, l’État devrait s’attaquer au mal qui infecte nos … »

La Coordination du mouvement Y’en a marre exige la libération immédiate et inconditionnelle du journaliste Pape Alé Niang arrêté par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar. « Enquêter et divulguer des informations pour l’intérêt général, même si elles sont qualifiées de « confidentielles », dans le but d’informer, n’est-ce pas cela le cœur de métier du journalisme ? Ou les journalistes n’ont-ils plus le droit d’enquêter librement sur des aspects de la vie publique au Sénégal ? », s’interroge le mouvement Y’en a marre. Pour Aliou Sané et Cie, au lieu de s’en prendre à la presse, l’État devrait s’attaquer au mal qui infecte nos institutions et les éloigne des aspirations du peuple. « Partout où il y a des éléments qui travaillent à maintenir ce système corrompu, il y aura toujours des citoyens travaillant pour l’intérêt général et l’éclatement de la vérité », déclare le mouvement citoyen.