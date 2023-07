Wilane annonce la couleur du Sen du Ps: "Nous n’avons pris d’engagement qu’avec Macky Sall"

Le Secrétariat exécutif national (Sen) du Parti socialiste de ce jeudi s’annonce animé. Il est clair que deux tendances se dégagent dans cette formation dirigée par Aminata Mbengue Ndiaye. Mais dans la soirée, son porte-parole semble a annoncé la couleur sur ses statuts WhatsApp : « Nous n’avions pris d’engagement qu’avec Macky Sall. Ensemble envisageons l’avenir dès maintenant. » « Semaine décisive pour le nouveau contrat de mandature » Un autre plus clair : « Depuis l’avènement de Bby, le Parti socialiste n’avait d’engagement pris qu’avec le Président Macky Sall. Un engagement sans faille ! Nous avons toujours fait dans la loyauté et la sincérité. Maintenant que les cartes sont redistribuées par Macky Sall, à nous d’inventer notre futur. Nous devons agir en équipe, travailler en synergie, dans une complémentarité harmonieuse et efficace afin de faire face aux défis qui nous attendent. Semaine décisive : le Parti socialiste pour le nouveau contrat de mandature. » En clair puisque le chef de l’Etat va choisir son candidat, Wilane suggère que le Ps ne saurait être lié à personne d’autre. Y aura-t-il un débat sur les retrouvailles avec Khalifa Sall et Cie ? D’autres qui sont encore dans le gouvernement comme Serigne Mbaye Thiam, Alioune Ndoye et même Aminata Mbengue Ndiaye, président du Hcct, peuvent-ils faire autrement que de soutenir le candidat que Macky Sall aura choisi ?