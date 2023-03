Wanda Nara et Keita Baldé en plein scandale d’adultère

Wanda Nara fait encore des siennes. L’ex-femme et agent de Mauro Icardi est au centre d’un nouveau scandale. Début janvier, elle a été accusée d’avoir eu une liaison avec Keita Baldé, ancien joueur de l’AS Monaco qui évolue actuellement au Spartak Moscou. Ils se seraient rencontrés à Dubaï même s’ils se connaissaient avant puisque Baldé a été le coéquipier d’Icardi lorsqu’il évoluait à l’Inter Milan. Mais le Sénégalais a démenti. Malgré tout, cette affaire fait couler décidément de l’encre. AS explique que Simona Guatieri, l’épouse du joueur depuis 8 mois, a porté plainte contre Wanda Nara. Elle a d’ailleurs confié à son sujet : « il y a des femmes sérieuses, sensibles, sincères, sensuelles… Et comme ces femmes sentent bon, propres ! Ensuite, il y a ces femmes qu’en italien nous appelons "vaches", un terme utilisé pour ces femmes à la réputation douteuse.» Depuis, le couple de Keita Baldé a visiblement volé en éclats. Les époux ne se suivent plus sur les réseaux sociaux. Sa femme n’était pas non plus présente pour fêter les 28 ans du joueur le 8 mars. Il faut dire que de nouveaux éléments compromettants ont été divulgués dans la presse et la télé argentine. Il s’agit de messages audios du joueur à destination de Wanda Nara. Ils ont été envoyés visiblement au moment où l’affaire a éclaté. « J’ai beaucoup souffert dans cette période sans savoir comment tu allais, ce qui t’arrivait. Quand je vois que les gens disent du mal de toi ou qu’ils inventent des choses, je n’aime pas ça. Tout le monde ne peut pas connaître la personne fantastique que tu es et le cœur que tu as. Tu es fantastique, tu es une femme merveilleuse, vraiment, tu as un cœur incroyable.» Pas de quoi arranger les affaires de Keita Baldé, d’autant que des photos de son épouse et de Wanda Nara portant le même collier (offert par lui) ont fait surface et relancé l’affaire.