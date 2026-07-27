WEEK-END POLITIQUE : PAPA OUSSEYNOU SOW CONFORTE LA DYNAMIQUE DE DNV À DIAMNIADIO

Diamniadio, dimanche 26 juillet 2026, le président de Diamniadio Nouvelle Vision (DNV), M. Papa Ousseynou SOW, a enregistré ce week-end deux importantes adhésions qui viennent renforcer la dynamique engagée depuis 2018 et témoignent de la confiance grandissante des populations envers son projet pour Diamniadio.



DOUGAR PEULH : MAYARÉ SOW REJOINT LE DNV



Devant une forte mobilisation de jeunes, de femmes et de notables, M. Mayaré SOW, de Dougar Peulh, a officiellement annoncé son adhésion au DNV et son soutien à la vision portée par Papa Ousseynou SOW en perspective des élections municipales de 2027.



« Nous avons choisi un homme de terrain, un homme constant. Avec Papa Ousseynou SOW, Dougar Peulh s'inscrit dans une véritable dynamique de développement. »



DAROU SALAM : OUSMANE BÂ ET SES PROCHES ADHÈRENT AU DNV



La seconde étape de cette tournée a conduit le président du DNV à Darou Salam, où M. Ousmane BÂ, entrepreneur reconnu pour son engagement social, lui a réservé un accueil chaleureux.



Très influent dans son quartier, M. BÂ a officialisé son ralliement au DNV avec de nombreux habitants.



« Papa Ousseynou SOW n'a jamais abandonné Diamniadio. Même après les élections de 2022, il est resté aux côtés des populations. C'est cette constance qui nous a convaincus. »



UN MESSAGE FORT SUR LE FONCIER ET LE CADRE DE VIE



Profitant de ces rencontres, l'Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, Papa Ousseynou SOW, a réaffirmé son engagement en faveur d'une gestion transparente et équitable du foncier.



Il a plaidé pour une meilleure réglementation des lotissements, afin que chaque famille puisse accéder à un titre de propriété sécurisé, dans le respect des règles d'urbanisme et de l'intérêt général.



Le président du DNV a également tenu à rassurer les bénéficiaires des aides sociales, mettant fin aux rumeurs selon lesquelles elles seraient supprimées s'il accédait à la mairie. Il a rappelé que son engagement social ne date pas d'aujourd'hui et qu'il accompagne les populations depuis de nombreuses années avec ses propres moyens, convaincu que la solidarité doit rester au cœur de l'action publique.



Abordant les préoccupations environnementales, il a dénoncé l'implantation d'usines polluantes à proximité des habitations, notamment dans les secteurs de Ndoukhoura Peulh, Darou Salam, Ponty, Nguenth et d'autres localités de la commune. Il a réaffirmé sa volonté de défendre le droit des populations à un environnement sain, conciliant développement économique, santé publique et qualité de vie.



LE FRUIT D'UN TRAVAIL DE TERRAIN DEPUIS 2018 Ces nouvelles adhésions sont le résultat d'un engagement constant sur le terrain. Depuis 2018, et après les élections de 2022, Papa Ousseynou SOW a poursuivi son travail de proximité à travers des visites de quartiers, des rencontres avec les populations et de nombreuses actions sociales.



Le DNV continue ainsi de s'élargir, de se structurer et de renforcer son ancrage dans l'ensemble de la commune.



La dynamique est en marche, et Diamniadio se prépare dès aujourd'hui aux grands défis de 2027.





Cellule de Communication DNV .