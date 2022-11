Vote du budget du ministère du Tourisme : Bara Gaye déchire l’accord entre Akon et l’État

Le projet Akon City a été soulevé au sein de l'hémicycle durant le passage du ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, après avoir été traité en commission. Prenant la parole, le député de l'opposition Bara Gaye a émis l'idée de la résiliation du contrat avec le promoteur. "La cérémonie de pose de première pierre a eu lieu depuis le 31 août 2020, et plus de deux après, rien n'a été fait" a déclaré le maire de Yeumbeul. Fort de ce constat, Bara Gaye, député affilié à la coalition Wallu Sénégal, souhaiterait voir le contrat cassé. "Qu'est ce que l'Etat du Sénégal attend pour résilier ce contrat ?" s'est-il demandé, dénonçant au passage ce qu’il considère comme un “scandale”. Toutefois, en commission, le ministre Mame Mbaye Niang a promis de retirer ces terres à l’artiste "si le promoteur n'honore pas sa part du contrat le liant à SAPCO".