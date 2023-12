Vote de la loi sur le Code pastoral : Les députés face au ministre de l’Élevage et des Productions animales

Les députés sont en pépinière, depuis ce matin, pour examiner le projet de loi portant Code pastoral. Face au ministre de l’Élevage et des Productions animales, les parlementaires vont apporter des solutions, surtout au conflit entre éleveurs et agriculteurs. Ces derniers fondent beaucoup d’espoir sur ce code qui pourrait ainsi résoudre leurs problèmes définitivement. A cette occasion, le député Guy Marius Sagna, lors de sa prise de parole, s’est interrogé sur la pertinence de voter cette loi, à deux mois de l’élection présidentielle. En réponse, son collègue Alioune D. Sow a expliqué que "la finalité de cette loi est d'encadrer le milieu pastoral afin d’assurer la sécurité pour un développement durable". Il a également évoqué plusieurs échauffourées entre agriculteurs et éleveurs. Il s'attend à ce que cette loi, une fois votée, règle définitivement le foncier pastoral. De son côté, l'honorable Abdou Bara Dolly, membre de l'opposition, a incité ses collègues à avoir une analyse objective de la loi pastorale. Car, déclare-t-il, "cette loi n’est pas celle du président Macky Sall, mais elle est pour nos compatriotes". Pour sa part, Mame Diarra Fam du PDS a attiré l’attention du ministre de l’Élevage Daouda Dia sur l’applicabilité de la loi qui est en cours d'adoption à l’hémicycle. En effet, face à la dégradation climatique et des ressources naturelles, les acteurs du secteur de l’élevage veulent plus d'équité dans la répartition du milieu naturel. L’espace occupé par les activités agricoles grandit. Plusieurs réserves ont été déclassées, ce qui rend difficile la cohabitation entre ces deux acteurs principaux du secteur primaire. Donc, le projet soumis au vote ce matin va permettre de rééquilibrer la balance pour mettre fin aux conflits