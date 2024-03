Vote de la loi d’amnistie : Les députés de Pastef descendent en flammes le PDS

C’est une contre-attaque. Les députés de Pastef n’ont pas perdu de temps se faire entendre. Mieux, ils ont, d’emblée affirmé que « c’est avec amusement qu’ils ont lu le communiqué du Parti démocratique sénégalais (PDS) qui sent à mille lieux le manque de sérieux et la manipulation ». En fait, dans un document rendu public ce jour, veille du vote de la loi d’amnistie à l’Assemblée nationale, Mayoro Faye et Cie ont indiqué que les députés du PDS voteront selon la position exprimée par les députés du groupe parlementaire Yewwi affilié à la formation politique de monsieur Ousmane Sonko. «Toutefois, en cas de refus du groupe Yewwi de voter la loi d'amnistie, il serait préférable que le texte soit retiré », ajoutent-ils. «Nous n’avons jamais été demandeurs d’une loi d’amnistie » Dans leur réponse, les parlementaires de Pastef ont flingué les Libéraux. « Depuis le début de la XIV législature, nous n’avons jamais travaillé ensemble. Nous n’avons ni les mêmes convictions ni les mêmes trajectoires. Pour preuve, nous avons récemment voté contre leur proposition de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur la chimérique accusation de corruption de membres du Conseil constitutionnel. Il est heureux qu’ils déclarent ne pas avoir de conviction sur ce qui est en train de se faire et de se passer et de se complaire dans une position de suiviste », lancent-ils. Avant de faire remarquer : «Nous concernant, nous ne nous occupons en rien de ce que font les autres, nos actes, nos positions et attitudes étant le fruit d’une analyse minutieuse de toutes les situations qui se présentent à nous. Le fait pour eux de ne pas voter devrait être une position de principe assumée car ils ont toujours demande la réouverture d’un procès. Nous n’avons jamais été demandeurs d’une loi d’amnistie et nous n’acceptons nullement que des causes soient plaidées en utilisant Ousmane Sonko comme prétexte ». Birame Soulèye Diop et Cie de laisser entendre que « les Sénégalais sont éminemment intelligents ».