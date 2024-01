Vol de bébé à la pouponnière « Keur Yeurmandé » : le vigile et sa complice condamnés

Arrêtés puis jugés devant la barre des flagrants délits de Dakar, le vigile de la pouponnière « Keur Yeurmandé », Jean Noël Ndour, et sa complice Aminata Woury Diallo sont fixés sur leur sort. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison dont six mois ferme, pour enlèvement, complicité dudit chef et recel de bébé, rapporte Les Échos. Le journal souligne que les prévenus sont également contraints à payer, chacun, une amende de 200 000 F CFA. Dans ce dossier, la constitution de partie civile de Ndella Madior Diouf a été déclarée recevable. Mais, la fondatrice de la pouponnière « Keur Yeurmandé » n’avait pas constitué d’avocat pour défendre ses intérêts, rappelle la source.