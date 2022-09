Vol commis dans une maison de la SODIDA : Bamba Diongue emporte des bijoux en or d’une valeur de 1 700 000 FCFA et une voiture «hyundai Elantra»

Le sieur Mamour Diagne, tôlier domicilié à la Sodida, plaignant dans cette affaire livre aux enquêteurs dans sa déposition qu’avant-hier aux environs de 22 heures, alors qu’il était sous la douche pour se laver, il a entendu quelqu’un ouvrir la porte de la chambre de son épouse. Croyant que c’est cette dernière qui entrait dans la dite chambre, il n’a pas réagi.



Quelques minutes après, il a entendu son épouse demander à sa femme de ménage qui a ouvert son armoire en éparpillant ses habits par terre. En sortant des toilettes, la victime Mamour Diagne a rencontré son apprenti dénommé Lassana qui lui à signalé qu’un individu a pris le volant de son véhicule de marque HUNDAÏ Elantra de couleur blanche qu’il avait garé à la devanture de son domicile et est en train de se diriger vers Castors.



Automatiquement, le sieur Diagne est allé vérifier la clé de ce dit véhicule qui était posé sur une table dans le couloir de sa maison mais il n’a rein trouvé. En même temps son épouse a constaté le vol de ses bijoux en or d’une valeur d’un million sept cent mille (1 700 000 FCFA), qu’elle avait rangés dans son armoire et ses 2 téléphones portables qui étaient posés sur le lit.



Sans tarder, le sieur Diagne a poursuivi le voleur à bord de sa moto. Arrivé à hauteur de la télévision Touba TV, il a trouvé le véhicule garé dans le parking. C’est ainsi qu’il est allé chercher son autre véhicule pour bloquer la sortie.



Cependant à son retour, le véhicule a été déplacé. Quant il a regardé aux alentours, il a aperçu les jeunes de son quartier autour de son véhiculé qui a été volé en train d’interpeller le conducteur. Du coup il les a rejoints en faisant appel aux policiers qui étaient de garde à Keur Serigne bi sis aux HLM 1.



Au moment de son interpellation, le mis en cause Bamba Diongue voulait prendre la fuite en descendant de la voiture pour utiliser ses jambes, mais malheureusement il n’a pas pu s’échapper car il était encerclé par les jeunes du quartier.



Après son interpellation, seule la voiture à été récupérée, mais le sieur Diongue avait déjà détruit le pare-choc car au moment où il a su qu’il a été repéré au milieu de la circulation, il a heurté un véhicule en essayant de sortir par un espace étroit, affirme la victime. Qui poursuit, « à part le véhicule qui à été retrouvé, nous voulons également retrouver les bijoux en or de ma femme et les deux téléphones portables qui avaient disparu en même temps ».



Face aux limiers, le mis en cause Bamba Diongue reconnait une partie. « J’ai pas volé la voiture. C’est un mécanicien du nom de Pa Iba qui m’a donné les clés de la voiture et m’a demandé de la conduire dans son garage sis à Bourguiba ». les bijoux en or et les téléphones, je n’y suis pour rien, estime t-il.



Après avoir passé aux aveux, le mis en cause à été arrêté et déféré au parquet. L’enquête suit son cours pour y voir plus clair dans cette affaire

Le Témoin