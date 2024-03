Voici l’Âge des candidats à la Présidentielle du 24 mars 2024

La campagne électorale bat son plein sur toute l’étendue du trottoir, ce weekend. Découvrez L’âge des candidats à assaut des suffrages des Sénégalais. Selon l’article 28 de la Constitution, peut être candidat à la Présidence de la République du Sénégal toute personne exclusivement de nationalité sénégalaise, jouit de ses droits civils et politiques, est âgé de trente-cinq (35) ans au moins et de soixante-quinze (75) ans au plus le jour du scrutin. Voici l’Âge des candidats à l’élection Présidentielle du 24 mars 2024, selon Sénégal Vote Pape Djibril Fall – 35 ans Anta Babacar Ngom – 40 ans Bassirou Diomaye Faye – 43 ans Déthié Fall – 48 ans Daouda Ndiaye – 50 ans Cheikh Tidiane Dièye – 51 ans Mame Boye Diao – 53 ans Serigne Mboup – 57 ans Aly Ngouille Ndiaye – 59 ans Thierno Alassane Sall – 60 ans Malick Gackou – 62 ans Amadou Ba – 62 ans Aliou Mamadou Dia – 64 ans Mamadou Lamine Diallo – 64 ans Idrissa Seck – 64 ans Mahammed Boun Abdallah Dionne – 65 ans Boubacar Camara – 65 ans Habib Sy – 67 ans Khalifa Ababacar Sall – 68 ans