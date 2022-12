Violence à l’Hémicycle : Amy Ndiaye Gniby visée aussi par une plainte

Amy Ndiaye Gniby n’est pas exempte de poursuite judiciaire. Les députés Massata Samb et Mamadou Niang vont ester en justice . Ils annoncent une plainte contre leur consœur. Ils la poursuivent pour les délits d’injures publiques, violence et voies de faite et coups et blessures volontaires. Le député Massata Samb disposerait d’un certificat médical avec une indisponibilité de 21 jours. Mamadou Niang, quant à lui, aurait un certificat médical avec une incapacité de 8 jours. Cette affaire remonte au 1er décembre 2022. Amy Ndiaye Gniby a reçu une gifle de Massata Samb et un coup de pied de Mamadou Niang. Les députés étaient au moment des faits en séance plénière pour le vote du budget du ministère de la Justice. Le procureur de la République a, actuellement, ordonné l’arrestation des deux parlementaires impliqués dans l’agression d’Amy Ndiaye Gniby. Mais Massata Samb et Mamadou Niang sont jusqu’à présent introuvables. Le Quotidien