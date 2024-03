Villarreal-OM : les vérités de Ismaïla Sarr avant le déplacement en Espagne

Ismaïla Sarr était en conférence de presse ce mercredi, à la veille du déplacement de l’OM à Villarreal, pour le huitième de finale retour de Ligue Europa Un match qui ne devrait être qu’une formalité. Ce jeudi soir (18h45), l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Villarreal dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue Europa. Malgré le succès (4-0) de son équipe, à l'aller, Ismaïla Sarr a invité ses partenaires à prendre très au sérieux cette rencontre. "Ce n'est pas encore fini" Après son succès par quatre buts d’écart la semaine passée lors de la manche aller, le club de la cité phocéenne ne compte malgré tout pas sous-estimer la formation de son entraîneur du début de saison. "On sait qu'on a de l'avance, mais ce n'est pas encore fini. Il reste le match retour, on va le jouer comme à l'aller, avec de l'engagement, de la détermination et l'envie de gagner" a, dans un premier temps, confié Ismaïla Sarr en conférence de presse. "On vient ici pour gagner, pas pour regarder Villarreal jouer" L’ailier champion d’Afrique en 2021 avec le Sénégal a également été interrogé sur le fait de paniquer en cas buts rapides de la part des hommes de Marcelino. "On sait qu'on doit faire mieux qu'au match aller" a sèchement répondu le joueur qui s’était révélé au FC Metz avant d'aller à Rennes, Watford puis actuellement à Marseille. "On vient ici pour gagner, pas pour regarder Villarreal jouer. On fera tout notre possible. Comme à l'aller, on fera le maximum pour gagner." Le message est passé donc pour le sous-marin jaune. Pour rappel, ce match ne devrait être qu’une formalité. Après son succès par quatre buts d’écart la semaine passée lors de la manche aller, le club de la cité phocéenne ne compte malgré tout pas sous-estimer la formation de son entraîneur du début de saison.