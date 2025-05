Ligue des champions : L’Inter Milan élimine Barcelone et file en finale après un match spectaculaire

Après une demi-finale d’anthologie, ce mardi 6 mai, l’Inter Milan a éliminé le FC Barcelone (4-3) et se qualifie en finale de la Ligue des champions. Si le match aller avait été spectaculaire (3-3), cette manche retour a offert un scénario dingue avec sept buts. Ce match restera inoubliable. Ce fut une soirée phénoménale avec un festival de buts.



Le Barça pourra nourrir des regrets tant ils ont failli refaire le coup d’une remontada après avoir été menés 2-0 à la pause. Les Catalans ont trouvé les ressources pour se révolter et inverser la vapeur dominant la seconde période en réduisant l’écart par l’intermédiaire d’Eric Garcia (2-1, 54'), égalisant par Olmo (2-2, 60') et prenant l’avantage même sur un but de Raphinha (2-3, 87'). Mais à 37 ans, Acerbi a arraché l’égalisation dans les arrêts de jeu en marquant le premier but de sa carrière en Ligue des champions (3-3, 90'+ 3) ! Le match était alors tombé dans la folie pure !



Et en prolongation, sous la pluie, Frattesi, servi par Mehdi Taremi, est entré dans l’histoire d’une frappe du gauche. Il a fait rugir de plaisir le stade italien en transe. Pour l’éternité.



Fin de match irrespirable



Six jours après une première manche incandescente et spectaculaire, considérée alors comme l’un des plus beaux matches de l’année, l’Inter et le Barça ont fait encore plus fort. Encore plus fou aussi, et de loin.



Leur second duel n’a peut-être jamais atteint les sommets techniques de l’aller, illuminé par les coups de génie de la pépite Lamine Yamal.



Mais ils ont sans doute écrit l’une des pages les plus mémorables de l’histoire de la compétition après 120 minutes d’une intensité rare et de rebondissements à rendre fous les supporters des deux équipes.



