CM DES CLUBS- Le PSG corrige le Real Madrid et file en finale du Mondial des clubs (4-0)

Le Paris Saint-Germain a livré une prestation magistrale en demi-finale du Mondial des clubs, écrasant le Real Madrid sur le score sans appel de 4–0. Devant plus de 70 000 spectateurs au MetLife Stadium, les Parisiens ont survolé les débats, confirmant leur statut de champions d’Europe en titre. Les buteurs parisiens sont Fabian Ruiz (6e, 24e), Ousmane Dembélé (9e) et Gonçalo Ramos (87e).



Face à un Real Madrid apathique, où Kylian Mbappé n’a pas pesé sur le jeu, le PSG a imposé un rythme infernal dès les premières minutes. Le pressing intense et les combinaisons offensives ont rapidement mis les Merengue hors de portée.



Le PSG affrontera Chelsea ce dimanche 13 juillet pour tenter de décrocher le premier titre mondial de cette nouvelle édition élargie à 32 clubs.



Cette victoire éclatante marque un tournant dans la saison du club parisien, qui pourrait conclure son année en beauté avec un doublé Ligue des champions–Mondial des clubs.