Vie chère, subventions, train de vie de l’Etat : les priorités de l’action gouvernementale au cours des prochaines semaines

Vie chère, subventions, réduction du train de vie de l’Etat : le Premier ministre Ousmane Sokno a décliné, jeudi, en Conseil des ministres, les priorités autour desquelles il compte mobiliser l’action gouvernementale au cours des prochaines semaines, a appris l’APS de source officielle. ”Il s’agit tout d’abord de la proposition de mesures concrètes d’atténuation de la vie chère, d’un meilleur ciblage des subventions des produits de première nécessité et des produits pétroliers ainsi que de la réduction du train de vie de l’Etat’’, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Selon Amadou Moustapha Njekk Sarre, ‘’les actions prioritaires porteront également sur les réformes fiscales en vue d’une plus grande équité et de transparence et sur la réforme du système de rémunération dans la fonction publique pour le rendre plus cohérent, juste et équitable en tenant compte de la soutenabilité budgétaire’’. Dans le communiqué du Conseil des ministres, il signale qu’enfin, les mesures prioritaires de la feuille de route du gouvernement seront également focalisées sur la campagne de production agricole 2024, le ‘’Programme 100 000 logements’’ et la promotion du financement des PME/PMI. Selon le ministre de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement, ‘’l’ensemble de ces mesures devront permettre de préparer le terrain à la convocation d’un dialogue social en vue d’aboutir à un pacte fort pour une stabilité sociale durable’’.