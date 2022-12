[Vidéo] Troisième mandat / Mimi à Amadou Bâ : “Ce que vous disiez en 2016…”

Lors de son intervention, durant la Déclaration de Politique Générale, Aminata Touré a remis sur la table la question de l’éventuelle troisième candidature de Macky Sall. Elle a ainsi rappelé à Amadou Bâ ses anciennes déclarations : "J'aimerais savoir monsieur le premier ministre si vous avez toujours la même position sur le troisième mandat" a interrogé, malicieuse, Aminata Touré. L'ancienne première ministre a ressorti contre son ex-collègue du gouvernement une déclaration qu'il a faite en 2016 : "Vous disiez que la constitution était verrouillée et que nul ne pouvait faire plus de deux mandats consécutifs". Malgré les huées des députés de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré a insisté pour avoir une réponse de Amadou Ba. Car pour elle, “le Sénégal a besoin de stabilité et cela devrait passer par le respect des institutions”.