[Vidéo] Les députés de l'opposition bloquent (momentanément) la séance et exigent des excuses de Amy Ndiaye

L'affaire dite des " attaques" contre Serigne Moustapha Sy, guide spirituel des Moustarchidines et président du parti Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), bloque les débats à l'Assemblée. La session présidée par Abdoulaye Diouf Sarr , a commencé sans incidents. C'est à l'arrivée de la parlementaire Amy Ndiaye Gnibi que la donne a changé. Le député Moustapha Mbaye de Tivaouane s'est aussitôt levé et a demandé au Président que la Parlementaire BBY présente ses excuses. Il a été soutenu dans cette démarche par les députés de l'opposition qui ont bloqué les débats au moins pendant 10 minutes. Il a fallu la médiation de Mame Diarra Fam et d'autres députés de l'opposition pour que le calme revienne. L'examen du budget du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a ainsi repris et les débats se poursuivent.