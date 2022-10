[Vidéo] La Poste : La jubilation du nouveau DG après sa nomination fait grincer des dents

48h après sa nomination, le nouveau DG de La Poste fait déjà parler de lui. Dans une vidéo devenue virale, on voit Mohamed Diaité successeur de Abdoulaye Bibi Baldé à la tête de la Direction générale de La Poste jubiler avec ses militants et sa famille, après l’annonce de sa nomination. Une scène qui a laissé sceptique les postiers. Amina Diop, membre du syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications (Sntpt), a été choquée par la scène. « La vidéo que j’ai vue me donne des sueurs froides. Il faudrait que nous soyons plus vigilants et alertes pour lui barrer la route en cas de dérives », plaide-t-elle.