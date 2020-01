Video-Colonel Saboury Ndiaye, Dscos: «Toutes les extensions sur les voies secondaires de la Vdn seront démolies»

La démolition par la Dscos des extensions de Yengoulène et environs n’est que le premier jalon d’une vaste opération de décongestion des voies secondaires de la Vdn.





Colonel, on a constaté la destruction par vos équipes de concessions à hauteur de Yengoulène. Qu’est-ce qui justifie cette mesure ?

Il s’agit de constructions irrégulièrement édifiées sur l’emprise de la Vdn (la voie de dégagement nord). Donc Yengoulène n’est pas seul dans cette situation. On a lancé depuis longtemps l’opération de retour aux limites de propriété pour que ces extensions faites sur la Vdn soient démolies.

Est-ce la seule zone concernée ?



C’est toute la Vdn que l’opération va toucher.Ça démarre à quel niveau de la Vdn par exemple ?



On fait d’abord ce qu’on appelle un tri des éléments les plus flagrants et les plus compliqués. De manière progressive maintenant on va continuer. Il faut vraiment cesser cette avancée sur la Vdn parce que cette Vdn est en train de perdre sa vocation première qui est de permettre aux véhicules et usagers de rouler rapidement pour venir à Dakar ou pour quitter Dakar.



Malheureusement ces constructions irrégulières se font sur les contre-allées qui sont les voies secondaires qui doivent permettre aux usagers qui habitent dans les abords de la Vdn de pouvoir se rendre librement chez eux. C’est à cela que cette contre-allée doit servir. Mais si ces contre-allées sont occupées anarchiquement cela crée finalement un goulot d’étranglement.

A Yengoulène il y avait une avancée de 4 à 5m…





Plus même ! C’est anormal ! Et les populations ont crié leur ras-le-bol concernant cette boulimie qui va dans le sens de s’accaparer de ce qui appartient au public. On ne peut pas être un citoyen et on se lève un bon matin, on a 200m² en face de la Vdn et qu’on décide d’en rajouter 300 autres mètres carrés à usage de commerce, à usage de parking ou à usage de jardin. Ce n’est pas normal et il faut mettre un terme à cela !

Au-delà même de cela, l’Etat du Sénégal est en train d’investir beaucoup de moyens pour la création d’autoponts. Ces autoponts n’auront pas d’efficacité si les gens ne peuvent pas utiliser les contre-allées. Si on sort d’un autopont mais c’est sûr qu’on va vers la périphérie. Mais si les contre-allées sont irrégulièrement occupées, les autoponts vont perdre leur valeur. Ce sera un investissement à perte.





L’opération qui a commencé aujourd’hui va se poursuivre jusqu’à quand ?





Les démolitions, c’est ce qui est visible. Quand on fait une opération, elle est toujours précédée de visites domiciliaires pour permettre de donner des sommations, de vérifier la régularité ou l’irrégularité de l’occupation. C’est après cela qu’on procède à la démolition. Les citoyens reçoivent toujours des sommations de démolir. Maintenant, si le citoyen ne démolit pas de son propre chef, il y a des organes investis du pouvoir de le faire notamment la Dscos.