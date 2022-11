[Vidéo] Baisse des prix : Wore Sarr minimise l’impact sur le panier de la ménagère

Il y a quelques semaines, le président de la République Macky Sall a décrété la baisse des prix des denrées alimentaires et des loyers, entre autres mesures de réduction. Loin de minimiser les efforts du gouvernement, la députée Woré Sarr a fait savoir, ce mardi 22 novembre que «les 25 F CFA supprimés sur certains produits peuvent acheter du sel et l’Etat a aussi des programmes pour la création d’emplois pour les jeunes.» Tenant ces propos au cours du passage du ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises Abdou Karim Fofana, elle a dénoncé la cherté des prix du ciment, du béton, de la viande, du sucre, etc. «La réduction n’a pas d’effets sur le panier de la ménagère», a affirmé Woré Sarr. Membre de la coalition Wallu, elle a demandé au gouvernement de revoir les mesures de baisse des denrées de première nécessité pour lutter contre la vie chère au Sénégal.