Le 10 avril 2026, le Sénégal franchit une étape décisive lors d'une mission internationale entre Istanbul et Konya, marquée par des avancées significatives dans le secteur agricole et environnemental. Avec la collaboration de TÜMOSAN, la mise en œuvre du programme des 800 tracteurs promet d'accroître la productivité agricole. Parallèlement, les partenariats avec ALBAYRAK et KADEME visent à introduire des solutions innovantes pour la gestion des déchets et la lutte contre l’ensablement, des enjeux cruciaux pour la région de Kaolack. En outre, des discussions sont en cours pour développer la production locale d'aliments de bétail compactés, un levier stratégique pour dynamiser les filières lait et viande. L’objectif demeure clair : attirer des technologies de pointe, générer des emplois et moderniser durablement nos territoires. Cette mission représente une occasion unique de transformer les défis en opportunités concrètes pour nos populations.
Vers une Agriculture Durable : Le Sénégal Trace sa Route lors de la Mission Internationale d'Istanbul à Konya
Samedi 11 Avril 2026 - 00:16
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