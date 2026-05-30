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Serigne Bassirou Mbacké : Nouveau Khalife de Serigne Saliou Mbacké


Serigne Bassirou Mbacké : Nouveau Khalife de Serigne Saliou Mbacké

À la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké et de son inhumation auprès de son illustre père dans l’enceinte de la Grande Mosquée de Touba, le khalifat familial revient désormais à Serigne Bassirou Mbacké. Le tout nouveau Khalife reconnu pour sa sagesse et son humilité, est perçu comme un continuateur fidèle de l'œuvre de son père, consolidant ainsi son rôle de guide spirituel au sein de la communauté mouride.


Troisième fils de Serigne Saliou Mbacké et de Sokhna Fatou Diop, le nouveau khalife est une personnalité bien connue et respectée dans les cercles mourides. Depuis de nombreuses années, il est considéré comme l’un des héritiers spirituels les plus proches de la vision et de l’enseignement laissés par son père, cinquième Khalife général des Mourides.

Au sein de la communauté, nombreux sont ceux qui voient en lui un fidèle continuateur de l’œuvre de Serigne Saliou Mbacké. Sa discrétion, sa sagesse, son attachement au travail ainsi que son humilité lui valent d’être souvent présenté par les disciples comme une « copie conforme » de son défunt père.

Son accession au khalifat familial est perçue comme une transition naturelle, inscrite dans la continuité d’un héritage spirituel profondément ancré dans les valeurs du mouridisme. Durant de longues années, Serigne Bassirou Mbacké a accompagné les activités religieuses et sociales initiées par Serigne Saliou Mbacké, consolidant ainsi sa proximité avec les fidèles et les membres de la famille.

Le nouveau guide qui porte également un prénom hautement symbolique, est l’homonyme de Serigne Bassirou Mbacké, père de l’actuel Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, une référence qui renforce encore davantage son ancrage dans l’histoire de la confrérie.

Connu sous le surnom de « Borom Ndiouroul » depuis 2007, Serigne Bassirou Mbacké hérite aujourd’hui d’une responsabilité spirituelle importante dans un contexte marqué par le deuil et le recueillement. Son arrivée à la tête de la famille de Serigne Saliou Mbacké est accueillie avec espoir par de nombreux disciples, qui voient en lui le garant de la préservation des enseignements, des valeurs et de l’héritage moral légués par son père.



Samedi 30 Mai 2026 - 18:04



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