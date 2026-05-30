«Il m'a déjà annoncé la couleur…» : Al Aminou Lô s’exprime sur sa passation de services avec Ousmane Sonko

Ahmadou Al Aminou Lô est officiellement le nouveau premier ministre du Sénégal. Vendredi, a eu lieu la traditionnelle cérémonie de passation de services entre lui et Ousmane Sonko. Il a rendu grâce à Dieu et remercié le président de la République pour sa nomination. Pour ce qui est de son prédécesseur à la primature, le tout nouveau premier ministre a tenu à rappeler leurs rapports.



«En avril 2024, il a fait appel à moi. Il ne me connaissait pas. Je suis venu. Il m'a fait confiance», a-t-il indiqué au en marge de la cérémonie. Puis, de la primature, Al Aminou Lô a migré vers le palais. Là aussi, sur décision des deux hommes : «Ils ont décidé et le président de la République m'a appelé à ses côtés au titre de l'agenda national de transformation que nous avons eu à décliner sous son autorité. Et le résultat est là, qui est très salué».



A l’époque, en partant, Sonko l’a invité à rester le pont entre la primature et la présidence de la République pour ce qui concerne l'agenda national de transformation. «C'est ce que j'ai eu à faire. A chaque fois que j’ai exprimé le besoin de venir lui rendre compte, d'échanger avec lui, il m'accueillait avec bienveillance», témoigne le nouveau chef du gouvernement



Aujourd’hui, Al Aminou Lô est revenu à la primature pour remplacer Ousmane Sonko. Ce qu’il considère comme un grand honneur. «Honneur de le faire avec quelqu'un qui m'a tout souhaité dans cet Etat du Sénégal, qui m'a accompagné avec beaucoup de générosité. Et qui, lors de la passation de services et tout ce qui a suivi, m'a toujours marqué toute sa fraternité dans le cadre de cette nouvelle charge», dit-il.



Mais, durant la cérémonie de passation de services, Sonko s’est voulu clair avec son successeur : «Il m'a déjà annoncé la couleur, je pense, mardi dernier, en me disant que ça va être très, très dur. Je lui disais que oui, il y a la séparation entre l'exécutif et le législatif, mais je continuerai à bénéficier de ses conseils avisés. Et je continuerai également à solliciter ses conseils avisés à chaque fois que de besoin», indique le premier ministre Al Aminou Lô.

