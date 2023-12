Vers l’adoption d’un code de l’urbanisme anti-bidonvilles (ministre)

Le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow a indiqué mardi à Somone (Mbour, Ouest), que son département et l’assemblée nationale travaillent à l’adoption d’un nouveau code de l’urbanisme, pour faciliter les procédures d’acquisition du foncier, en évitant ainsi l’occupation illégale de certaines zones et l’érection de bidonvilles. ”Nous avons pensé avec l’assemblée nationale adopter un nouveau code de l’urbanisme qui va nous permettre de faciliter les procédures pour éviter en amont l’occupation illégale de certaines zones. Ce qui va permettre de nous battre contre les bidonvilles“, a dit Abdoulaye Seydou Sow. Il a noté, lors d’un atelier d’évaluation et de planification des projets et programmes de son ministère, que l’accès au foncier reste la principale contrainte dans ce domaine. “Ces contraintes sont en train d’être levées à travers la création de la nouvelle ville de Thiès, mais aussi à travers la création des zones d’aménagement concerté sur l’ensemble du territoire national”, ajouté M. Sow. Il a évoqué la rénovation de la Cité Baraka, récemment inaugurée par le président de la République, comme étant un “premier pas“ dans cette dynamique. Naguère connus pour être un exemple type de ‘’bidonville destructeur“, avec ses problèmes d’insécurité et de promiscuité, ces taudis de la capitale sénégalaise ont été rasés et transformés en des villas modernes. “L’objectif de ce programme, a-t-il noté, c’est l’éradication à l’horizon 2035 les bidonvilles“. Pour ce qui est du projet des 100 milles logements, a poursuivi l’officiel, ”la remise des clefs a démarré un peu partout à travers le pays”. Selon lui, les actes préalables liés à la mise en place de cadres règlementaires et de cadres institutionnels, ont été posés. ”Aujourd’hui, trente conventions ont été signées avec les promoteurs publics et au moins 33 grandes conventions avec de grands promoteurs internationaux en plus de ce que font la SN-HLM et la SICAP SA, dans d’autres départements ”, a indiqué Abdoulaye Seydou Sow.